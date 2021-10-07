ATP、WTA共站的2021印地安泉網球賽，台灣好手謝淑薇7日於女單第一輪出擊，面對世界排名第88的美國選手布倫格爾（Madison Brengle），謝淑薇次盤錯過6個賽末點，所幸最終仍6比1、7比6（4）勝出，晉級64強。

謝淑薇開賽首盤就連破對手兩個發球局、在局數上取得4比0大幅領先，僅花28分鐘就收下第一盤；第二盤初謝淑薇遇到亂流，先被布倫格爾破發，但小薇很快振作，連保帶破搶下3局，在局數上反超對手。

5比4領先時，第10局謝淑薇在自己的發球局出現3個賽末點，可惜被韌性十足的布倫格爾守下並破發，雙方進入搶七局，小薇迅速打下5比0優勢，儘管又遇到一點麻煩，領先瞬間變成6比4，隨後還是在第7個賽末點結束結束這場1小時28分鐘的對抗，光第二盤就打了快1個小時。

印地安泉網球賽是僅次於四大公開賽的千分等級大賽，單打足足有128籤，競爭相當激烈，除了謝淑薇，另一位女子好手梁恩碩也從會外賽圖為、晉級到會內賽，預計明天挑戰世界排名第50的美國選手瑞斯姬，將是雙方生涯首次過招。