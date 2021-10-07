孩子是國家的未來！台中市南區新建樹德國小，工程預計2022年8月完工、9月開始招生。為確保學生通行安全，市議員邱素貞爭取開闢拓寬樹德國小西側25米及北側25米計劃道路，市府建設局7日捎來好消息，建設局2022年度已編列42億餘元預算經費辦理。

建設局副局長顏煥義與企劃科長許獻鍾等人，7日到市議員邱素貞服務處拜訪時指出，建設局已於2022年度編列南區復興北路至大慶街二段道路開闢工程經費。

建設局指出，工程費用5175萬元、用地徵收費用3億7000萬元。（含都市計畫容積移轉代金3億5000萬元）開闢範圍為樹德國小西側25米及北側25米計劃道路，開闢長度約為300公尺及165公尺，完工後除可完善校地空間外，更可確保學生通行安全。

邱素貞表示，南區長期以來學校不足，她自2005年當選台中市議員，即積極爭取南區樹德里復興北路與樹德二巷的「文小66」學校用地儘速解編，開辦學校。經過多年積極爭取，其中非營利幼兒園部分，已在2020年9月9日竣工啟用；樹德國小工程將興建地下一層、地上五層建築，預計2022年完工招生。

邱素貞強調，未來公立幼兒園加上公立小學，將提供孩子們安全、便利、舒適的學習環境，讓南區基礎教育系統更完整。很高興建設局與教育局正面回應地方心聲，讓孩子就近入學。