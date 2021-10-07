香港女星高海寧擁有34D突出上圍，被媒體封為「香港波神」之一，去年她演出《三十而已》，劇中飾演渣男梁正賢的未婚妻，更有賞江疏影巴掌的鏡頭，讓高海寧一戰成名。近日，高海寧曬出美照，可見熱愛健身的她似乎又瘦了不少，褲子寬鬆到至少可以塞入3根手指，而她隱約露出的臀部S曲線更讓粉絲大讚性感。

高海寧2008年參加香港小姐比賽，最後獲得旅遊大使獎進而出道，2013年她在電視劇《法網狙擊》飾演遭受性侵的角色「紀慕芝」，讓觀眾對她印象深刻。外型美豔的她曾與前無綫電視音樂總監鄧智偉交往，但兩人後來和平分手。高海寧今年7月受訪，強調很享受目前的單身狀態，希望能藉此機會更清楚理想伴侶的條件，也表示很喜歡小孩，未來「一個人完成也OK」。

高海寧秀出蠻腰。（圖／翻攝自sammkoling IG）

高海寧去年客串《三十而已》引來觀眾注意，今年初受邀參加大陸網路電影《Tan Tan害我分了手》成為女主角，當時港媒報導，高海寧到大陸工作受到五星級待遇，每天拍完戲後住的是北京朝陽區五星級的飯店，每晚要價上萬台幣，而TVB為了留人祭出許多獎金方案，希望能留住演員並進一步談續約。

擁有完美身材和精緻臉蛋的高海寧平時常秀出深邃事業線外，也很愛分享自己健身有成的平坦小腹與腹肌，近日她曬出自己穿中空裝的美照，寫下：「有些事，忍一忍就過了；有些事，堅持一下就有了」，而她似乎又瘦了，褲子變的超寬鬆，誘人的下半身曲線引來粉絲熱烈回應，紛紛說：「超正」、「恭喜寶貝，那段時間辛苦的努力終於得到回報，超瘦」、「真性感」。