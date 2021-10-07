根據《富比世》雜誌公布2021年美國前400大富豪榜，擁有職業球隊共有44人，其中快艇老闆鮑爾默(Steve Ballmer)以965億美元高居富豪榜第10，連續7南蟬聯職業球隊老闆中的第一人。

44位擁有職業球隊的老闆總身價為3920億美元，比起去年增長了42%，可見得新冠肺炎疫情無法阻擋有錢人變得更有錢。

2014年以20億美元買下快艇的鮑爾默，去年總資產527億美元，沒想到才1年的時間，身價暴漲了438億美元，實在太驚人了。

緊追在鮑爾默之後的是騎士老闆吉伯特，以銀行貸款起家的吉伯特，去年身價僅65億美元，他的公司去年8月以360億美元上市，今年身價暴增至309億美元，賺錢速度絲毫不輸給鮑爾默。

2012年以3.77億美元買下灰熊的佩拉，富比世評估灰熊如今市值13億美元，佩拉擁有Ubiquiti Networks公司75%股份，如今身價190億美元排名第三。

這張榜單前三位富豪都擁有NBA球隊，名列第四的是擁有美國職棒紐約大都會隊的科恩(160億美元)，第五是2018年以23億美元買下NFL卡萊羅納黑豹隊的泰柏，球隊目前市值29億美元，個人身價158億美元。