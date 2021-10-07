季芹與王仁甫夫妻一同唱跳演出。（民視提供）

《明星許願池》日前邀請到季芹來到節目，與老公王仁甫在大型歌舞秀唱跳演出，受訪時季芹說第一次來到民視、第一次跟老公歌舞演還要唱跳，壓力大到前一晚做惡夢，也說唱歌真的不是她的強項，兩人練習也只有2次機會，王仁甫說：「她是演員與主持人，真的沒有這樣唱跳過，我看到她第一次跳時跟不到拍、找不到下歌點，想說完蛋了」。

認真的季芹趁王仁甫難得在家時頻頻找他練習，自己也在家苦練，王仁甫說前一晚看到老婆練習突飛猛進，他都超驚豔，兩人默契十足大型歌舞秀後，季芹覺得超感動的還大方放閃說覺得老公就是天團，覺得他超帥的！

除了唱跳上的合作，季芹說：「我是王美女阿嬤的粉絲，怎麼不發我來演短劇就好。」談起老公的男扮女裝，季芹說超喜歡王仁甫扮成女裝阿嬤，覺得超可愛的，搞笑的季芹還強調她「視覺年齡」比較年輕，如要來演是「孫女」，讓王仁甫急說我有保養得這麼差嗎？

但季芹笑說女兒看到爸爸扮女裝比較崩潰，還跟她說「你不要再跟我說爸爸是天團，他根本就是諧星」，笑歪眾人，季芹更機會教育小孩說妳看爸爸在外工作很辛苦的，什麼角色都要嘗試！為了保持爸爸帥氣形象的王仁甫更哭笑不得說：「我都安排全家週末不在家，怎麼還會看到？」，但也看得出王仁甫與孫協志為了節目真是豁出去，可帥氣又可搞笑，努力把歡樂帶給大家。《明星許願池》每周六晚10點在民視播出。