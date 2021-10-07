中共中央外事工作委員會主任楊潔篪傳與美國國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會談，規劃中國領導人習近平與美國總統拜登將在年底線上相見。外交部發言人歐江安對此表示，對於美中高層互動，外交部會密切注意相關發展，確保美國對台政策不變。

歐江安說，對於美國與中國高層的互動，包括拜登總統與中國領導人習近平可能會面的形式與時機，外交部會密切注意相關發展，台美關係深厚友好，雙方一貫維持密切順暢的溝通管道。我方將在台北及華府持續與美方緊密協調，確保美國對台政策不變，以及台美各領域的合作持續穩健深化。

中國近期出動大批軍機侵擾台灣的防空識別區（ADIZ），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日在法國巴黎接受媒體專訪，與「經濟暨合作發展組織」(OECD)秘書長Mathias Cormann會後聯合記者會上，均表達美方的高度關切；蘇利文（Jake Sullivan）也在與楊潔篪會晤時，就中方對台灣等多項議題的行徑提出關切。

歐江安表示，對於拜登政府高層官員連日來多次公開嚴正關切中國的軍事挑釁行徑，強烈敦促北京停止對台灣脅迫，並一再堅定重申美國對台灣堅如磐石的承諾，外交部再次表達由衷感謝。

歐江安說，中國當局採取軍事挑釁、外交威迫及經貿施壓等行徑企圖恫嚇台灣，已破壞台海和平穩定的現狀，並引起美國及許多理念相近國家的高度關切，凸顯台灣的國家安全受到國際重視，以及我國戰略位置的重要性。台灣會持續扮演台海及印太區域和平穩定貢獻者的角色，並不斷強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度。