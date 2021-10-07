基本工資審議委員會將在明天召開，工鬥今天赴商總、工總抗議指出，調漲基本工資，才能增加基層勞工消費力，刺激內需效果更勝一次性的五倍券，要求基本工資調好調滿，才能真正幫助受疫情影響的業者，應落實總統蔡英文提出的「任內基本工資達三萬元」的政治承諾，加速基本工資調高期程。自2022年起，基本工資每年至少應調8％，每年維持調幅，方能於2024年達到月薪3萬233元目標。

工鬥強調，害怕與勞工分享利潤的財團企業，正是造成台灣社會低薪過勞

的元兇。除了前述案例，疫情下的製造業、貨運物流業、食品業也有較佳的營收，但是卻鮮少看到企業願意負責任的將獲利與基層分享。事實上國際勞工組織提倡的「社會對話」即建議，勞資雙方應在全國層級依產業別建立協商機制，保障工資談判等勞動權益，並已在歐盟大多數國家落實。工鬥也要求資方團體不要再迴避產業勞工的集體權益，應與各產業工會協商在基本工資的最低保障之上，依產業狀況進行更優渥、更符合獲利的薪資調升。

工鬥提及，配合明年基本工資調漲，將會進一步擴大製造業移工和家務移工的基本工資水平差距，目前家務移工平均僅有1萬7000元的月薪，工鬥也主張應提高至法定基本工資水平，若受僱於中低收入戶及重症者之家庭者，應由政府給予補貼補足差額，以輔助長照人力的穩定。

工鬥呼籲，經濟成長創新高，明年基本工資月薪及時薪應調漲8％，資方審議委員勿再擋；疫情下獲利產業更要調薪，立即推動產業別勞資集體協商機制；家務移工薪資要達基本工資水平，弱勢家庭雇主應由政府提供補助，達成雙贏。

勞動部說，期望能多照顧勞工，朝正向的方向發展，基本工資是否調整以及調整幅度，仍然需由「基本工資審議委員會」勞、資、政、學四方委員代表將通盤考量整體社會經濟情勢，審慎討論議定。