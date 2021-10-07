全國運動會10月16日即將在新北登場，全民一起瘋運動!除了各項賽場準備工作，也有參與示範街道環境改善計畫的住戶與市府共同響應，將拉皮後的牆面提供新北全運會做短期宣傳使用，以此為選手們集氣。

新北市都市更新處長張壽文表示，市府為營造居住安全環境並打造城市美學，首創以公辦方式進行整建維護立面修繕示範工程，成功敲除即將掉落磁磚及外觀改造，第一階段完工後住戶表示有感，除了市容變美了，也不用再擔心會「天外飛來一磚」，凸顯公共安全重要性。也讓民眾了解都更不僅只有重建，整建維護也可以改善公共安全、居住環境及美化市容景觀。

新北市府為營造居住安全環境並打造城市美學，首創以公辦方式進行整建維護立面修繕示範工程，將拉皮後的牆面提供新北全運會做短期宣傳使用，以此為選手們集氣。(戴志揚翻攝)

新拉皮後的建物車行老闆為選手加油。(戴志揚翻攝)

都市更新處表示，新北市老舊房屋常伴隨有磁磚剝落、外牆老化漏水等問題，造成用路人及當地住戶有居住安全疑慮，因此推動都更三箭政策優化主要街道兩側環境，並由市府出資設計及施工辦理立面修繕工程。第一階段示範計畫已完成4處示範標的、1處施工中，敲除190平方公尺即將磁磚剝落的牆面進行填補、3672平方公尺防水面料塗佈及管線整理。除了長期推動重建以外，整建維護也能提升居住安全。

此外，住戶更配合市府都市更新政策及全運會活動，提供建物牆面宣傳做為回饋，讓市府能夠進行政策推廣，由政府及民間共同合作，讓老屋也能有新用途，合力讓新北市變得更美更好。市府已於110年3月底啟動第二階段「新北市受理民間申請都市更新示範街道環境改善計畫」，由原先政府主導的板橋區縣民大道周邊，擴大示範到新北市8條主要道路或古蹟周邊道路，建立更多示範軸帶，促成區域性環境改善，目前已有兩案送件申請，申請時間至111年12月31日止。

市府未來將視情形辦理第三階段示範環境改善工程，屆時將評估以三大指標(規模指標、區位指標及環境指標)進行通盤考量，依申請案件指標分數高低，給予不同比例補助額度，加強建築物參與的公益性及環境貢獻度。

第二階段擴大受理民間申請，只要符合計畫資格及實施範圍，且完成社區意願整合，即可向市府申請示範計畫，由市府出資進行設計及施工。相關資訊可至新北市政府都市更新處網站宣導專區查詢(http://www.uro.ntpc.gov.tw)。