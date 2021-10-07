南韓女團TWICE這個月將迎來出道6年，知名度早已遍及全亞洲的她們，更推出了英文歌曲準備進軍國際，先前台灣成員周子瑜才登上時尚雜誌《L'Officiel》馬來西亞及新加坡版封面照，過去她也曾出席Louis Vuitton(LV)活動，如今卻是另一名成員娜璉受到看秀邀請，再度引發部分粉絲不滿。

娜璉最近進軍時尚圈參加LOUIS VUITTON看秀盛會，以一身率性風格亮相，只見她綁起公主頭，身穿淺色牛仔外套和白色背心，外套滑落洩出香肩和超深鎖骨，加上側背LV包包，中性帥氣中還帶有一絲性感，當她露出嬌羞的笑容看向鏡頭外的人，一雙大眼更是讓粉絲全都融化。

其中一張娜璉收到LV送來花籃及卡片的照片，更是能看到整件外套都滑落，她的性感肩線頓時一覽無遺，洩出整片雪白，讓人看了血脈賁張，但其實過去子瑜就曾出席過LV時尚活動，這次卻是娜璉受邀，而不是早已有接觸過的子瑜，讓不少網友替她抱不平，「品牌太偏心了吧！」、「這麼快就換人了？」

然而也有理性的網友指出，各大時尚品牌本來就會依照名人的氣質來判定，是不適合這次的服裝風格，加上子瑜也有受到其他品牌青睞不需要反應那麼大，先前子瑜為時尚雜誌《L'Officiel》拍攝封面照還掀起好評，讓網友忍不住直呼：「這個身材這個臉就應該多拍雜誌多上鏡」。