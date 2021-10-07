新光三越台北南西店今（7日）起至24日展開為期18天的周年慶，新光三越董事長村上英之、副董事長兼總經理吳昕陽穿上周年慶T恤為員工打氣，吳昕陽表示「今年人流不輸去年，狀況還不錯，景氣回溫，振興的燕子回來了！」對周年慶正面有信心，若年度業績占3成以上的第4季，可比去年成長「就會很高興」！台北南西店首日業績預計可破5億元，較去年還高。

吳昕陽提到，振興五倍券明天開始上路，今年首波6店周年慶延後一周開跑，看到這兩周本土確診人數幾乎都加零，「對我們來說滿振奮的」，疫情穩定加上疫苗覆蓋率近58％，鼓勵大家多出來走走，看好會有報復性購物潮，預料首4日也會比去年買氣爆發，營業本部長曹美虹表示，客人拿到五倍券心情好一點，會更有消費意願，對自己好一點、對家人和朋友好一點，大家一起好一點就會振興。去年三倍券新光三越全台收11億元，今年五倍券有機會翻倍進帳。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽吳昕陽（右）穿新光三越周年慶T恤，笑稱很像選舉拜票，要跟員工一起打拚。（石智中攝）

今年周慶兼顧防疫安全，強調「有秩序的集客」，北區處長李淑娟表示，有調整顧客進館時間，不讓大家一起衝進來，也會控管容流量，她以一館容留量最高1.5萬人為例，若達9成就會控管讓客人一進一出，目標首日人流可達10萬人。李淑娟表示，平日提袋是3成至3成5，三級警戒較多目的性購物，提袋率反而翻倍達6、7成，周慶提袋率會提高到7成；若以去年周慶平均客單3700元來看，今年預估會提高1成以上。

新光三越台北南西店今起至24日展開為期18天的周年慶，從人流來看可見振興燕子回來了。（石智中攝）

新光三越台北南西店今起至24日展開為期18天的周年慶，從人流來看可見振興燕子回來了。（石智中攝）

台北南西店今（7日）起至24日展開為期18天的周年慶，全館8折起，化妝品一年一度9折起，50家化妝品品牌推出超過80萬組化妝品特惠組，有3.6萬組是獨家，最低3折起。周慶期間化妝品單筆滿2000送200、全館累滿5000送500；名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆滿1萬送500，會員首7日獨享滿1萬送1000。明（8日）起至24日搭上振興五倍券，全台打出「最高送10倍、5000元變8500元」優惠更多。

台北南西店周慶有9大商品亮點話題，包括「化妝品百萬熱銷口碑榜 超殺話題組合」、「化妝品精華奇蹟獨家鉅獻 爆款明星組全台瘋搶」、「化妝品超霸量特區 手刀囤貨」、「振興5倍券 全民興攻略」享買1送1等優惠、智能生活搶新機 熱銷商品引領未來」、「趨勢直擊 時尚帶貨王引領潮流」、「線上週年慶 skm pay24小時不打烊」、「激夯家電賞 免出國直接買」、「期間限定 南西四大話題快閃店」。

新光三越台北南西店今起至24日展開為期18天的周年慶，從人流來看可見振興燕子回來了。（郭家崴攝）

其中，話題快閃店包含FANFANS粉粉-飛天小女警快閃店、引領南加州衝浪文化發展為全球指標的UGG快閃店、以熬雞精聞名的80年老店老協珍、強調茶即是生活態度的一沐日等快閃店。此外，今起至24日「第五回韓國商品展」同步登場，集合濟州西歸浦飯捲、堅果糖餅、88串燒等精選人氣韓食，今起，至11日首5日韓國展人氣商品有「首5日開門見面禮」扣10點享skm pay半價。

新光三越台北南西店今起至24日展開為期18天的周年慶，從人流來看可見振興燕子回來了。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店今起至24日展開為期18天的周年慶，從人流來看可見振興燕子回來了。（郭家崴攝）