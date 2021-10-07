水上鄉粗溪農地地主組成自救會，在北回歸線太陽館前抗議，並遞交陳情書給鐵道局，要求全面重估地價。（呂妍庭攝）

農地被徵收土地在座談會中再度表達立場。（呂妍庭攝）

今明兩天鐵道局分批與地主開協議價購座談會，表示會搜集大家意見帶回反映。（呂妍庭攝）

配合嘉義市鐵路高架化，交通部鐵道局計畫把車輛基地移植嘉義縣水上鄉，並辦理工程用地徵收，但近日鐵道局提供的協議價購查估地價，讓地主覺得配合公共建設，家產卻被「賤價徵收」不合理，今上午水上鄉粗溪農地地主組成自救會，在北回歸線太陽館前抗議，並遞交陳情書給鐵道局，要求全面重估地價。

鐵道局規畫水上車輛基地用地範圍位於嘉42-1線以南、縱貫鐵路以東、道將圳幹線以西區域，範圍內為下寮段下寮小段205-2地號等18筆，及粗溪段小段2地號等79筆，粗溪新段1062-1地號共計98筆土地，徵收地主約1、200人，其中徵收粗溪村土地約22公頃，大部分是私有農地。

今明兩天鐵道局分批與地主開協議價購座談會，首批被徵收戶自救會集體向鐵道局陳情，藍綠地方民代都到場關心，水上鄉粗溪農地被徵收戶自救會長王振紘說，2年前，鐵道局官員與地主協調時，答應徵地補償金每坪至少2萬多元，但鐵道局「協議價購金額綜合評估報告」出爐，竟縮水為每坪約1萬6000多元，讓地主難以接受。

王振紘批評，地主配合鐵路高架重大公共建設，政府卻失信於民，面對土地即將被賤價徵收，地主終日惶惶不安，「這樣的政府與強盜土匪何異？」，另有自救會成員也說，如果土地不被徵收，之後配合都市計畫，自家土地又鄰近嘉義市區，價格將不可同日而語，結果現在被收購，一坪才1萬多，也沒辦法去買其他土地，自覺被不公不義對待！

王振紘認為，鐵道局所提供綜合評估報告，刻意避開單價較的土地，而選擇單價較低的土地，似乎有意敷衍地主，自救會已提出政府相關公開資訊實價登錄內容及不動產仲介業相關資訊等佐證評估，向鐵道局建議價格應在每坪3萬元。

另有地主表示尊重鐵道局的估價，但要求考慮這幾年的行情波動，建議鐵道局廣泛蒐集市價參考資料，全面重估地價作為協議參考。

代表接受陳情書的鐵道局組長郭晉誠表示，地上物補償辦理完成，目前進行土地協議價購，鐵道局是委託不動產估價師鑑價，希望能與土地達成協議，避免啟動強制徵收。