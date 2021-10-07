總統蔡英文「論文門」風波，台大法律系名譽教授賀德芬調閱相關資料時，被教育部以「機密封存30年」為由拒絕，她因此提起行政訴訟，台北高等行政法院原訂9月16日宣判，7日再開辯論後，全案辯論終結，法官諭知11月4日宣判。

去年9月賀德芬調閱蔡英文在政大的人事檔案，教育部卻稱是機密資料，將封存至2049年，保密期間堪比國家絕對機密，她向行政院提訴願遭駁，因此提起行政訴訟，要求撤銷列為機密的處分。

賀德芬後來開庭又追加聲明，包括確認教育部是否核定蔡英文資料保密，請求提供核定保密的法律依據，還對教育部長潘文忠求償1000萬精神慰撫金，她質疑，保密程度是為蔡英文量身訂做，且潘文忠在立法院公然說謊、包庇犯罪，還害她被蔡英文告加重誹謗。

合議庭原訂9月16日宣判，後來裁定再開言詞辯論，審判長7日確認賀德芬追加之訴的聲明有沒有要告教育部長潘文忠求償？賀與律師討論後，決定撤回追加潘文忠部分，只留下提告教育部請求國家賠償。庭末審判長諭知，全案辯論終結訂11月4日宣判。