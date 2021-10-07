獨派大老、總統府資政姚嘉文今舉行「1971神話聯合國」新書發表會，會中播放蔡英文閩南語錄製致詞影片表示，「加入聯合國是很多台灣人的願望，我們也一直在打拚」；民進黨前主席許信良致詞也回憶，當年美國大使館人員跟他透露，中華民國無法留在聯合國，是因為當時中華民國政府暗中搞破壞。

姚嘉文今新書發表會中，播放蔡總統錄製的致詞影片致賀，總統說，1971年，聯合國通過「第2758號決議」，影響深遠影響。她也幽默說，姚老師在疫情這段期間，不只配合防疫、沒有趴趴走，還在家裡認真寫書，為台灣貢獻。聽說，姚老師每天都寫到三更半夜，瘦了幾公斤。

蔡英文在影片致詞時表示，加入聯合國是很多台灣人的願望，我們也一直在打拚。這幾年來，台灣的經濟表現、還有防疫的成果，都受到世界的肯定，像是今年的聯合國大會，就有許多國際上的朋友支持台灣參與聯合國。

許信良致詞時時回憶，當年中華民國退出聯合國時，他還在國民黨中央黨部工作，美國大使館政治組主任跟他透露，退出聯合國前，投票讓中華民國留在聯合國，票數很接近，所以1971年就告訴中華民國政府，這一年美國不可能再像以前那樣支持中華民國，要我政府有所準備。

他說，當時所以美國就提出二個案子，一是讓中華人民共和國加入聯合國，取代中華民國，二是讓中華民國、台灣也能留在聯合國；對方說，美國很認真推這個案子，也徵求我政府同意，但是一直都沒得到回覆，直到6月，美國很著急，一直催中華民國政府表態，外交部才說可以。

許信良說，所以美國很認真布置、拉票，希望通過第二案，讓中華民國也能留在聯合國，但後來對方跟他說，中華民國政府雖然接受第二案，但是投票前，美方去跟非洲國家拉票，才知道中華民國政府暗中卻破壞這個案子；後來美國政府很生氣。

而書中也指出，美國等國力推「雙重代表權」，後來蔣介石政權雖然囿於現實局勢，不得不接受美國的這項提案，但台北的中華民國政府不願意公開向會員國表達請求支持雙重代表案，美國提案當然失效。此外，蔣政權內部有不同聲音，包括中華民國駐聯合國代表蔣廷黻、駐美大使葉公超、外交官楊西崑等支持雙重代表權案，仍敵不過蔣介石與宋美齡「漢賊不兩立」、「國有國格、人有人格」的堅持。

書中還表示，當時國際局勢對台灣台北「中華民國」政府不利，反對台灣台北中華民國政府代表「中國」聲音越來越大。1970年11月16日外交部接到「駐聯合國代表團」報告還提到，美國駐聯合國代表認為：台灣能在安理會代表「中國」乃是「神話」。