登革熱每年影響數千萬人，因症狀猛烈，又有斷骨熱（breakbone fever）之稱。過去此病無藥可醫，但現在研究發現一種複合物可有效預防與治療，或能成為第一種登革熱療法。

根據今天發表在「自然」（Nature）期刊的研究，經細胞培養與老鼠測試後，一種新發現的複合物可有效讓病毒失去攻擊能力，阻止病毒複製並預防疾病，且無論是感染前預防或感染後治療都一樣有效。

加州大學柏克萊分校公共衛生學院（University of California Berkeley\'s School of Public Health）的比耶林（Scott Biering）與哈里斯（Eva Harris）表示，這是對抗登革熱之戰「讓人興奮的」發展。

比耶林與哈里斯並未參與研究，但他們在「自然」發表評論寫道，這「代表登革熱治療領域的重大進展」。

每年至少9800萬人感染登革熱，是全球128個國家的流行病，威脅毋庸置疑。它可能造成類流感症狀，嚴重時甚至致病。

登革熱有4種不同的病毒株，感染過其中一種，不代表不會感染另一種，且第2次得病通常會更加嚴重。由於登革熱至今沒有療法，先前對抗重點通常都放在減緩傳播方面，雖有疫苗Dengvaxia，但僅有一些國家核准使用，且它只對一種病毒株有效。

而現在，學界像是「大海撈針」般篩選數千個候選者之後，發現一種複合物JNJ-A07。

共同領導研究的比利時魯汶天主教大學（University of Leuven）病毒學教授奈茲（Johan Neyts）告訴法新社，JNJ-A07對「被感染動物」的影響「前所未見」，「即便是在病毒複製的高峰期開始治療，也會有重要的抗病毒活動」。

JNJ-A07可鎖定登革熱病毒兩種攸關複製的蛋白質，進而發揮作用。在蚊子與人類細胞上進行測試後，發現JNJ-A07對登革熱4種病毒株都能發揮作用。

由於登革熱可快速演化，團隊也檢視了JNJ-A07面對病毒突變時的表現。

奈茲說：「我們在實驗室用感染細胞花了將近半年，才取得（對療法的）重要抗藥性。由於抗藥性的門檻很高，非常不可能成為臨床上的問題。」

有趣的是，造成抗藥性的突變似乎也會讓病毒無法在蚊子細胞中複製，那可能表示，即便病毒對JNJ-A07療法發展出抗藥性，也不再能透過蚊子帶有傳播力。

這種複合物對感染前或感染後的老鼠施打都一樣有效。奈茲表示，在「自然」發表的複合物版本現在正在「進一步稍加優化」，現由嬌生集團（Johnson & Johnson）臨床研發當中。

嬌生科學長史托佛斯（Paul Stoffels）表示，這項成果「有巨大潛力…能讓世界對抗這種日益加劇的重大公共威脅之戰為之改觀」。

但JNJ-A07仍有問題有待解決，例如它會不會變得更脆弱，以致無力抵抗再遭感染。

人們感染登革熱後，病毒會侵入血液，導致所謂的「病毒血症」。通常這種狀況會刺激強大的免疫反應，讓人未來免於再遭感染，但由於一些人免疫反應較弱，有可能再感染別的病毒株。

有鑑於JNJ-A07會降低病毒血症，比耶林與哈里斯表示，需要更多研究，來判定JNJ-A07會不會讓人容易再遭感染。

奈茲表示，儘管有許多未知數，這份研究仍讓人有振奮的理由，「看到這種複合物在動物體內如此有效，真讓人屏息」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1101007