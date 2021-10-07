中共政治局委員、中央外事委辦公室主任楊潔篪，與美國國家安全顧問蘇利文在瑞士會晤後，美國政府一名高級官員表示，美中原則上達成一致，兩國元首將在年底前舉行線上會晤。對此，淡江大學外交與國關學系榮譽教授陳一新表示，「風向變了」，沒意外的話「習拜視訊峰會」將舉行，台灣現在想要尋求台美關係突破的多項議題機會都不大了。

陳一新指出，值得注意的是雙方達成的是元首舉行「線上峰會」，可見習近平還是要吊足拜登胃口，面對面峰會達成的意義與解決問題畢竟還是比視訊要來得大，因此若拜登要面對面會晤，還須多做點讓步，但陳一新研判這已是明年的事情。

陳一新表示，此次楊潔篪與蘇利文會談，相較美中前幾次在阿拉斯加、天津等會談更有進展，美國政府高級官員在背景簡報會上對記者表示，此次的基調與阿拉斯加的會談不同，雙方進行「坦誠」和「廣泛」的討論，而不是通常的「談話要點」，在外交談判上後者是沒有聚焦各說各話，而這次楊蘇對談6個小時則都談到細節，包括台灣問題、南海等，雖然還是有很多問題有歧見，但至少有交集，且最大進展是已為「習拜視訊峰會」鋪路。