現代人生活壓力大，加上飲食不正常，容易造成排便問題，甚至出現便秘的狀況，肝膽腸胃專科醫師吳文傑對此提醒，假若患者已排除環境造成的因素，並改善飲食與生活習慣，就算用藥物治療，也無法改善排便不順，那就要多加注意，可能是疾病導致。

肝膽腸胃專科醫師吳文傑在部落格表示，時常久坐、膳食纖維不足、水喝太少、過度節食、藥物治療及疾病問題，都可能造成排便不順，另外，環境因素也會造成假性便祕，例如遇到升學考試、上班、入伍等情緒較緊繃的階段，人體自律神經會跟著錯亂，影響腸道神經刺激作用，不過通常脫離這種環境後，就會有所改善。

此外，千萬別因為長期便秘，就將未排便視為理所當然，一般建議的正常排便頻率為每天1至3次，或每2至3天上一次，都屬於正常的範圍，但若未達到上述條件，就表示有排便不順的症狀，不過排便不順並不完全等於便祕。

以嚴格醫學定義來說，必須符合以下3項條件，並持續3至6個月，才算有便秘的問題，第一出現「排便需要很用力」、「糞便呈羊屎狀或極度乾硬」、「有排不乾淨的感覺」、「明顯感覺肛門口有東西塞住」、「用手指挖或壓肚子才能排便」、「一個禮拜排便少於3 次」，連續1個月內有7天出現2種以上，第二，沒有瀉藥輔助，很少有稀軟糞便的型態，第三是很少有肚子痛的感覺。

除此之外，便祕也可能是疾病訊號，若已排除環境、飲食等因素，排便依舊不順暢，最好就醫做進一步檢查。有可能是5種病症造成，第一是「大腸激躁症」，常發生於情緒緊張時，除了肚子痛外，還會伴隨排便頻率、糞便型態的改變，每個人緊張時，腸道蠕動狀況都不一樣，有人蠕動變快，就會拉肚子，蠕動變慢就會便祕。

第二是「腸子長異物」，顧名思義，就是排便通道被阻塞，導致糞便無法排出，腸道阻塞原因包括長腫瘤、長大顆瘜肉，或病變引起的腸道狹窄，且一般來說，長的位置越靠近肛門，便祕的狀況就越嚴重。第三是「大腸無力症」，此症狀會使大腸排空時間延長，因此便祕情形通常「超級嚴重」，可能長達整個月都未排便，且以年輕女性居多，目前不清楚發生原因，但幾乎都是年紀很小時就有便祕問題。

第四「內分泌失調」，包括甲狀腺功能異常、糖尿病等內分泌相關疾病，也會出現便祕的問題，其中甲狀腺問題又以女性居多，長期排便不順，還伴隨體重增加、水腫等症狀，假若只針對「腸胃科」檢查，很難抓到真凶。第五「帕金森氏症」，由於帕金森氏症發病年齡多在50歲以上，症狀與老人退化相似，因此早期不易診斷，且在出現運動功能障礙前，可能已出現便祕、焦慮、失眠等前兆，其中以便祕問題居多。