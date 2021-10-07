華航確診女機師感染源不明，目前被列為境外移入案例，但還不能完全排除是本土感染。台大前感染科醫師林氏璧表示，從目前的疫調資料來看，個案在國外染疫的機會較大，美國或新加坡都有可能，不過個案在台接觸者匡列得很即時，因此往社區擴散的機率應該不大。

林氏璧今在臉書發文表示，女機師針對N抗原的抗體是陰性、針對S抗原的抗體則是陽性，意思就是她的抗體是之前疫苗打出來的，自然感染後才會發生的抗體尚未生成，因此她的確是突破性感染的案例，且檢驗2次的Ct值下降，顯示是剛剛發病的狀態。

林氏璧指出，目前還不確定這位女機師是否曾出現過染疫的症狀，也許之後會有相關症狀跑出來，但她也很可能是無症狀感染，而且打完疫苗的確有可能再被感染，根據英國研究顯示，通常接種過疫苗染疫的人，會以無症狀或輕症的比例較高。

林氏璧認為，女機師境外感染的機會較大，但究竟是派飛美國安克拉治染疫的？還是去新加坡值勤的時候被傳染的？這些都需要更多疫調才可以知道。不過，就目前的狀況來看，兩者都是有可能的，如果發病日以6日來算，往回推算潛伏期，離新加坡是2天、美國則是10至14天，兩者都還在潛伏期中。

林氏璧坦言，許多人更擔憂女機師傳染給家人的機率，不過，一般都是要病毒量高起來才會傳染出去，以個案的Ct值變化來看，前天Ct值33，昨天Ct值22，以此來看就是從昨天開始，由於個案的相關接觸者匡列得很快，所以擴散出去的機率應該不大。

林氏壁也說，當然女機師是否為本土個案，現階段還無法完全排除，搞不好又是諾富特旅館傳染的，現在就只能繼續進行疫調，並等病毒完整定序出來，也有個數據可以參考，看看是新加坡流行的病毒株、還是美國，又或者是近來台灣流行的這一株。