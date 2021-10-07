美國小鷹級航母

美國「小鷹」號（USS Kitty Hawk，CV 63）和「甘迺迪」號（USS John F. Kennedy CV-67）航母歷經數十年服役後，如今各以1美分（約0.28台幣）的代價，由海軍賣給拆船公司。

據《動力》（The Drive）網和《軍事網》（Military.com）6日報導，這兩艘傳統動力航母已退役超過10年。其中「小鷹」號自1961年4月29日服役後，曾是美國海軍的旗艦，歷經輝煌的歲月。而「甘迺迪」號在二次世界大戰期間曾參與太平洋戰爭，並獲頒紫心勛章，暱稱為大約翰（Big John）。

曾陸續有不同的團體出現，想要把它們送進博物館，美軍還一度討論，要讓「小鷹」號重新服役，但2017年終於打定主意，準備要將它們拆解。最近消息傳出，它們已經賣給歐洲金屬回收集團（EMR Group）旗下的國際拆船有限公司（International Shipbreaking Limited）。

美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command，NAVSEA）最初宣布，去年積極尋找承包商，要將它們拖離並拆解。國際拆船的資深經理葛林（Chris Green）說，他親自檢查過「小鷹」號，知道它狀況良好，可以拖離，預料下周可以準備拖往德州布朗斯維（Brownsville）準備拆解。

Ex USS John F. Kennedy (CV-67)waiting to be dismantle Photos by Darren Packer #aviation pic.twitter.com/VvsBultMIg — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) June 15 2021

而2007年退役的「甘迺迪」號拆解的時程比較不確定，葛林說，相關流程可能只要花一點時間，也可能長達6個月，因為有時拆船廠真的應接不暇。

當初美國砸下大把鈔票打造這兩艘航母，如今卻這樣賤賣，或許令人吃驚。但事實上，美國海軍通常要花數百萬計美元，請承包商拖走退役的軍艦，以進行複雜的拆解。

例如，美國海軍要拆解第一艘核動力航母「企業」號航空母艦（USS Enterprise，CVN-65）時，就必須面對超過15億美元（近420億台幣）的帳單。此外，黃蜂級（Wasp-class）兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme RichardLHD-6）去年遭烈火狠吻，災情慘重，大約要耗費3000萬美元（近8.4億台幣）拆解。