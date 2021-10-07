近年以黑馬之姿、在電競顯示器市場崛起的電競品牌廠微星科技（2377），今年上半年在研調單位TrendForce的調查數據中，已位居曲面液晶顯示器（Curved Monitor）市場的全球第三大、市占率達10％。微星今（7）日再宣布推出MAG及MPG兩大產品線家族的ARTYMIS系列1000R電競曲面顯示器、共多達六款新品。

不論是入門首款的MAG ARTYMIS，還是高階的MPG ARTYMIS系列，此回皆分別推出24／27／32吋機款，具1ms反應時間、165Hz更新率及Display HDR400、1000R曲面技術、178度寬視角，打造更貼近人眼視角的完美弧度，增強覆蓋感和沉浸感，同時不閃頻、減藍光，降低長時間使用屏幕帶來的眼部疲勞。

為提升玩家遊戲體驗，微星除設計專屬智能軟體、提供的智能遊戲技術，包括Smart Brightness、Smart Crosshair、Night Vision AI和Sound Tune，滿足玩家需求外，旗下所有27吋以上的1000R曲面顯示器產品，亦均配置「KVM切換技術」，讓玩家能將鍵盤／滑鼠，透過顯示器輕鬆控制多個裝置設定。

其中，MPG ARTYMIS系列更搭載「HDMI CEC（消費者電子控制）功能」，透過顯示器內建的HDMI CEC技術連接到PlayStation或Switch控制器後，可具備「自動喚醒功能」。

若是追求畫質極致感的玩家，MPG ARTYMIS323CQR／273CQR兩款機型，配置2560x1440WQHD解析度、16：9長寬比；若另有文書作業需求，MAG ARTYMIS324CP／274CP／242C的FHD解析度、16：9長寬比規格，亦能提供更為舒適的工作環境。

同時配合振興五倍券，微星除祭出10/8～11/30為止，指定購指定「Aegis系列/Infinite系列/Trident系列/Codex系列」、搭載RTX3000系列顯示卡之品牌主機，及指定任一款1000R曲面電競顯示器產品，將有三重送好禮活動（https://tw.msi.com/Promotion/DTMNT5000）。

另在電競周邊產品部分，亦推出MSI GK60Cherry MX青軸電競鍵盤買一送一的加碼回饋（10/8至11/30止，使用五倍券於MoMo、原價屋、良興、廣大、欽邁、順發、駿太及弗斯特等限定通路購買，限量五百組，售完為止）。