英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX/OTCQX：IFNNY）推出車用級EasyPACK2B EDT2，靈活且可擴充的半橋電源模組。根據變流器的條件，這個750V的設備的最大功率可以達到50kW和230Arms。憑藉其特色規格，該模組為混合動力和電動汽車的變流器應用進行了優化。

在過去十年中，英飛凌已售出超過5000萬個EasyPACK模組，這些模組採用了不同的晶片組，用於廣泛的工業和汽車應用。隨著該封裝中EDT2（電力傳動系統）技術的引入和全面的車用規格認證，英飛凌現在正在擴大該模組系列的應用範圍至牽引變流器。

EDT2技術的主要特點是在低負載條件下的效率更高。EDT2晶片確保了比目前市場上其他產品明顯更低的損耗，甚至比英飛凌的前一代晶片還要好20％。

EasyPACK的另一個獨特之處在於採用隨插即用的方式，它簡化了模組的整合。此外，與經典的通孔分立封裝以及HybridPACK相比，不再需要對引腳進行焊接。英飛凌的PressFIT接觸技術可以減少安裝時間。得益於封裝尺寸，三個EasyPACK2B所需的表面積比一個HybridPACK減少了30％。