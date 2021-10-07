超好康！為衝雙北聯營公車運量，台北、新北於8月底聯手推出「搭乘公車抽好禮，iPhone周周送給你」活動，10月再加碼延長抽獎檔期，只要在19日至12月27日間，使用台北通登錄悠遊卡號，每完成1次上下車刷卡，即可獲得1次抽獎機會，還有望抱走最夯的iPhone13及含千元儲值金的精美悠遊卡，搭越多機會越多。

雙北公車運量在疫情間雪崩式下滑，跌幅達7成，最慘時平均日運量僅有26萬人，近期已恢復過往運量的7成，每周還會增加3萬名搭乘人次，北市交通局公共運輸科長郭建辰指出，若以疫情爆發前一周（5月10日至16日）平日的公車運量126萬為基準，上周平日平均運量已回升至98萬人次，回升近7成8。

為鼓勵民眾多搭公車，雙北交通局、台北市公運處及台北市公車聯營管理委員會等單位，重磅推出「搭乘公車抽iPhone」活動，上一檔將於18日結束，累積參與人次約有1.3萬人，為此雙北再推好評延長活動，全市千台公車也貼上活動海報、QRcode加大宣傳力度。

郭建辰表示，民眾只要在10月19日至12月27日、10周內，於活動網站進行台北通會員資格確認，並輸入欲參加活動的悠遊卡號，活動期間只要完成1次上下車刷卡，即獲1次抽獎機會，先前已登錄過的人則不必重複登錄，活動採周周抽方式，每周都會抽出81個獎項，10周就有810位幸運兒。

郭建辰進一步指出，本次活動獎品包含iPhone 13乙台、30張限量精美悠遊卡儲值金1000元，及50張限量精美悠遊卡儲值金500元，每周都將有81名幸運兒獲得獎品，中獎後交通局也會以簡訊、電話通知告知，有興趣的民眾可前往抽獎活動主頁(https：／／www.gtv.com.tw／SpecialCase／TaipeiBus2021)查看相關資訊。