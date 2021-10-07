屏東駭人聽聞「挖眼案」輿論延燒，屏東縣長潘孟安因未第一時間到院訪視、沒設捐款專戶等因素，遭大批網友批評冷血，而繼6日公開澄清後，7日又藉網路直播節目《新聞不芹菜》說分明，期間他坦承，案發前社工曾訪視楊嫌60多次遭拒，但因社政、衛政與警政橫向聯繫不足，未將他列為社區高風險人物。

潘孟安指出，楊嫌是被列管的社會安全網的人士，他在6月30日持刀傷人遭強制就醫後，被收治1個多月，而經醫院評估後於8月14日出院，隨後社工一直有去訪視他，次數還高達60多次，但次次遭拒，轉問家人他的狀況，家人也是無奈表示不清楚，就連服藥狀況也不知道，這些社工都有一筆一筆記錄清楚，但就是沒有意識到他可能是社區高風險人物，進而未通報警政單位協助。

「我看到資料時也嚇到。」潘孟安說，不是要苛責第一線人員，他們只是按部就班做自己應做的事，沒想到橫向聯繫這件事，但敏感度不高也是事實，才會疏忽要通知警政單位將楊列為社區高風險人物，而這也是縣府要檢討的，因此在案發後已加強社政、衛政與警政間的橫向溝通，並全面清查可能隱藏在社區的高風險人物。

而針對網友批判他未第一時間到醫院探視被害人一事，他說，他接到訊息時，正在外面跑行程，因此請副縣長先就近探視，加上副縣長是社工背景，請她先了解狀況最合適不過，同時他也第一時間聯繫醫院，拜託醫院全力救治，而當副縣長帶回相關訊息與資料後，縣府團隊也立即展開一連串處置與救助作為。

他說，與院方聯繫時得知，被害人在前幾天的睡眠狀況不好，需要安靜的休息，所以在基於不打擾與保護的前提下，他才等到院方通知可以見被害人時，他才低調訪視，而期間他們不間斷與被害人哥哥聯繫，討論後續的醫療、復健與就業等問題，縣府承諾會給予最大的協助。

所以當被網友批評、縣府不為被害人開設捐款專戶很冷血時，他無奈道，一切都是與被害家屬商量後才執行的。他說，於法，縣府不能開設專戶，且若真的開設專戶，被害家屬將來要用這筆錢時需要經過公部門審核，這一來二去的行政流程，根本無法給予他們及時協助，而家屬也認同這樣的顧慮，所以才同意把被害人自有的帳戶提供給縣府，由縣府社會處替他們接洽並過濾各界的捐款。

至於因在臉書上發文最新縣政措施，而狂遭網友怒批「狗不如人」一事，主持人問他有沒有感到被網路霸凌，他笑稱，有點無奈，縣政不可能因為某件事情而停擺，每件事情都有既定行程要走，他了解大家對被害人的關心，但不能抹煞其他人對自己工作的認真與付出。

他強調，整起案件涉及層面很廣，最重要就是制度的改進，如精神疾病治療法、健保制度等，他之前當過立委，在案發後也奔走其中，盼為被害人與社會盡一份力。