北北基桃四縣市首長今天上午共同連線，舉行眷村文化節線上聯合記者會，基隆市長林右昌表示，他一直主張城市間共同合作，應該突破行政疆界，拋棄本位想法，對城市、市民的福祉與建設是最好選項。

林右昌說，城市間合作對大家都好，他一直相信新北好、台北好、基隆好、桃園好，大家都會更好，合作是應該的，特別是突破行政上疆界、拋棄本位想法，站在更高角度思考，對市民福祉、城市建設是最好選項，希望未來不論是哪一項議題，包括現在大家關心的捷運建設，只要城市合作無間對大家最好。

另有媒體針對林右昌先前提出，台北市長柯文哲可能是未來國民黨主席看法，對此，林右昌進一步說明，他想傳達並非是柯文哲會當國民黨主席，而是政黨競爭裡，這樣的態勢、發展趨勢，基本上大家都有共識。

林右昌指出，台灣政黨政治要良性競爭發展，共同對國家主權、台灣未來前途有共識，國民也要團結合作，政黨有競爭很正常，但競爭之餘，對國家社會民眾利益最重要，競爭沒關係，應該以民眾福祉、國家利益做為前提。

林右昌強調，競爭、衝突是政黨政治中一部分，這都只是過程，重要的是結果，是否理性或只是報復性仇恨及個人私利，民眾要看清楚，政黨競爭要對所有民眾國家利益帶來好處，促使國家進步，民眾不用怕政黨競爭或吵架，要看過程是否理性，對國家進步是否有幫助。