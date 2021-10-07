桃園市率全國之先成立捕蜂捉蛇工作大隊，將業務移交給農業局並委由義消執行，藍營議員痛批「做半套」，晚上10點到早上8點仍由消防處理，直指大部分縣市都是全日委外廠商，要求捕蜂捉蛇業務全部回歸農業局，消防工作回歸專業。

消防局長謝呂泉坦言，個人認為應該農業局主導委託民間公司負責，會將議員意見反映給農業局。農業局則指出，委外有件數上限和設點密集度不足等問題，且晚間蜂蛇出沒少，因此仍會維持現狀。

議員林政賢說，全國各縣市處理捕蜂抓蛇業務各行其是，有的全委外、有的委外跟消防分時段、有的義消和警消分時段，版本達9種之多，形成一國多制的怪現象，桃園市與嘉義市是全台唯二委託義消捕蜂捉蛇的縣市，最多縣市採納方案是白天委外，全日委外也有5縣市，包含新北、台南、高雄三都跟嘉義縣、苗栗縣。

林政賢說，桃園市8至22時委託義消捕蜂捉蛇，其他時間仍仰賴消防打火弟兄處理，萬一遇到重大消防救災任務，消防人力很難調度，應該考量其他縣市做法，以全日委託廠商或義消方式處理捕蜂捉蛇較妥當。

「高喊回歸專業，實際執行卻做半套！」議員葉明月、張桂綿、林昭賢直言，蜂蛇出沒時間不定，不能保證晚上10點後就不用捕捉。議員牛煦庭也認為，消防分隊近年年輕化，過去白天還有老義消經驗傳承帶領，如今白天不用處理，經驗缺乏，晚上若遇到突發狀況又視線不佳，更增添打火弟兄危險性，且晚上救護救災狀況更多，又瓜分人力，呼籲消防應該專責救護救災，減輕額外負擔，真正落實回歸專業。

消防局指出，因蜂類沒有立即性危險，且摘除要先探勘地形，晚上接獲報案仍會待隔天交由義消處理，因此消防晚上也只會幫忙捕捉蛇類。

農業局林務科表示，蜂蛇晚上活動狀況少，消防22點到8點協助時間通報案件幾乎沒有，不會造成消防人力太大負擔，且目前全桃園駐點達17個點，分布桃園各地補蜂抓蛇熱點，可就近、快速服務，若委外設點密集度大減，人員通報到現場時間會拖延，影響效率，且全日委外招標案有經費件數上限，超過件數不處理，也是這些縣市遇到的困境，因此桃園仍採現行機制，由優秀、經驗豐富的義消採責任制排班，每小時給薪200元，沒有超過委託件數中段服務問題，每年預算約2700萬，相較宜蘭等縣市委外補蜂1件3000元，整體經費差異不大，但服務更全面。

據悉因部分縣市為了泡酒，拳頭大的蜂巢通報案件會故意忽視等著「養大」，因此農業局也明令禁止泡酒，蜂巢要銷毀、蛇則委託給專業機關，若有受傷會在治療後送到偏遠處野放，才能更落實，義消也都願意配合。