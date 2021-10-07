中國載人航天工程辦公室發布，將會搭載第二批太空人前往中國太空站的神舟13號太空船，與長征二號F遙十三運載火箭組合體，已於周四（7日）轉運至發射區，計劃近期擇機實施發射。據介紹，目前發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

9月20日，長征七號遙四運載火箭搭載天舟3號貨運飛船，於海南文昌航天發射場發射升空。天舟3號貨運飛船裝載將近6噸的補給物資，包括太空人生活物資、艙外航天服及出艙消耗品、太空站平台物資、部分載荷和推進劑等，為後續神舟13號飛行任務做好保障準備。

值得一提是，中國載人航天工程辦公室主任郝淳曾表示，中國太空站建造分為太空站關鍵技術驗證和太空站建造兩個階段進行，每個階段各規劃6次飛行任務。郝淳還透露，9月和10月將分別實施天舟3號貨運飛船和神舟13號載人飛船的飛行任務，後者就是第二批共3名太空人，將會在中國太空站在軌駐留6個月。