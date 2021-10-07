長壽古裝劇《戲說台灣》是著名的類戲劇，開播至今已4千多集，不過有網友卻在臉書「爆廢公社」分享，《戲說台灣》急徵6名臨演，上工10小時通告費500元，除了要自備膝下全白的白襪外，男生要準備黑色功夫鞋、女生則是繡花鞋，消息曝光後，引發網友熱議。

網友日前在「爆廢公社」分享，《戲說台灣》劇組急徵4男2女共6名臨時演員到台南舊岸內糖廠拍戲，一個班10小時、薪資500元，嚴禁遲到早退、註明遲到扣100元，超時會補加班費，若未收工就離開則是沒有通告費可以領。

發文的網友好奇酬勞問題「講真的，這種薪水有人會想下去演嗎？還是去找立委比較快！覺得好奇」，不過其他人則把焦點放在徵才需求：「請自備膝下的全白白襪、男生：35汗衫、黑功夫鞋、女生白襪繡花鞋」，讓網友看傻，不敢置信留言：「單就自備服裝這一點，非常非常不優阿」、「錢少還要自備道具」、「這個是做功德」、「除非是對演戲有興趣」，還有人不禁反問，誰會在家準備功夫鞋和繡花鞋。

不過也有人認為見怪不怪，表示「臨時演員都是這個價錢」、「臨時演員圖個曝光」，還有網友分享自身經驗「我有去過，真的是價格很低，純粹為了好玩，大部分的時間都是在等待，要在鏡頭前閃過、路過的，還會幫你簡單梳化，有台詞的會加錢，現場領現金」，還表示去的話要記得帶行動電源，笑說刷手機的時間會多過拍戲。