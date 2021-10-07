傳美國政府要求台積電及三星等業者提供機密資料，科技部長吳政忠7日在立法院答詢表示，目前掌握訊息是台積電絕不會提供美方客戶的機密資訊，「台積電有這決心，政府一定會做最大後盾」。
立法院教育及文化委員會今天邀請吳政忠列席報告業務，並備質詢。傳美國政府要求台積電及韓國三星等業者提供機密資料，國民黨立委李德維、民進黨立委吳思瑤等，都關注科技部是否會力挺企業。
吳政忠指出，會配合經濟部提供必要協助，台積電法務副總經理暨法務長方淑華昨天也表示，台積電目前對此尚在評估階段，強調不會洩漏客戶機密資訊。
吳政忠強調，「台積電有這決心，政府一定會做最大後盾」；不管是國內或是國際，公司對於營業秘密跟客戶資訊本來就有規定不能洩漏，尤其像是台積電這麼大的公司，相信台積電也有自己的衡量，科技部完全尊重。如果被迫要交資料，科技部、經濟部及國發會等，都會支持台積電相關作法。
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