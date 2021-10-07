交友軟體找得到真愛嗎？本集《沒大沒小喇吉歐》Podcast節目邀請「交友軟體霸主」網紅丹妮婊姐分享經驗。兩代討論火花四射，丹妮婊姐分析網路約炮暗語，鄭弘儀先是嚇到心臟無力要吞血壓藥，朱姐遇到還沒交往就租好同居愛巢的「怪人」，鄭弘儀竟讚歎對方浪漫、有責任感，遭丹妮婊姐嗆說：「他們年長者相親都一眼定江山，他已經覺得夠多了！」

丹妮婊姐使用交友軟體多年，表示「單身時滑手機滑到要起火」，幾乎每任男友都是透過交友軟體認識，主持人朱姐更是箇中老手，曾使用過10幾個交友軟體。丹妮婊姐說，理想很豐厚，現實很纖瘦，交友軟體認識的人見面後失望的比例高達8、 9成，加上她是「外貌協會」，很容易滑到「盜圖仔」，導致每次滑到帥哥都得先「以圖找圖」查核一番。

丹妮婊姐認為網路上感情是虛無的，建議要趕快約出來見面，「每天水乳交融聊1整年，出來豆乾、滷蛋也要跟你分尾數！你要嗎？」她有朋友就曾因對方約會太小氣，讓「一顆滷蛋」打醒美夢。她鼓勵單身朋友，在交友軟體上要懂得撒網捕魚，漁塭越大越好，才不會得失心太重，「多看才能找到好對象。就跟人資一樣，多多面試才可以找到好的員工！」

丹妮婊姐與朱姐還分析交友軟體上的約炮暗語，以女生為例，肢體碰觸代表有興趣、或直接說要去你家，都是不錯的訊號。男生邀女生「要不要去我家看netflix」、「來看我家的貓後空翻 」、「買可樂（make love)」都是常見的約炮用語。鄭弘儀聽到傻眼，丹妮婊姐擔心前輩承受不住還問：「大哥心臟還好嗎？要暴斃了是不是？血壓有沒有升高？」讓鄭弘儀笑說，「最近心臟無力」，剛吞了兩顆藥。

朱姐說她用交友軟體常遇到「結婚狂」類型的怪人，有人第3次見面就求婚，還有人要求交往前已經找好同居愛巢，好幾次嚇得朱姐回到家立刻封鎖對方，沒想到鄭弘儀連聲讚嘆對方租好房子、再求交往的行為，很有責任感，遭丹妮婊姐嗆說：「他們年長者相親，都一眼定江山，他已經覺得夠多了！」兩代差異讓鄭弘儀不甘示弱回嗆：「你惹毛了很多年長者！」

《沒大沒小喇吉歐》已在Apple Podcast、Spotify、Google、KKBOX等平台上架，Podcast每週一、四播出，廣播頻道《寶島聯播網》也會在週二、四下午5點至6點播出。