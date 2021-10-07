媒體人黃揚明今受訪時談及陳柏惟肇逃爭議。（圖／摘自POP搶先爆YouTube）

台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前肇事逃逸，此事引發各界熱議，不過另有網友爆料，其他有關賭博的判決書中也出現「陳柏惟」，質疑是否和立委陳柏惟有關。先前爆出陳柏惟肇逃的媒體人黃揚明，今也在廣播節目中談及此事，他說因陳柏惟曾在受訪時提到爸爸開地下賭場，網友才會把兩件事情做連結，「這部份我不知道是不是他本人」。而陳柏惟今日受訪時被問到此事，則表示自己是和朋友去打電動。

今PTT有網友發現，判決書檢索系統中，9案中有7個都有陳柏惟，包括誹謗、恐嚇危害安全、妨害名譽、公共危險等，其中肇事逃逸陳柏惟已經承認，質疑其他2個賭博案是否也是立委陳柏惟本人，並翻出他過去受訪時曾說父親是賭場場主，自己也會到賭場去，甚至晚餐都在賭場裡吃便當。

不過此事也引發其他網友質疑，「要怎麼證明是不是同人？」「說不定只是同名同姓」「陳柏惟這名字很常見，要查清楚別搞錯」。

有關其他賭博判決書中的「陳柏惟」是否為立委陳柏惟本人，引發網友討論。（圖／摘自PTT）

而先前踢爆陳柏惟肇逃的媒體人黃揚明，今在廣播節目「POP搶先爆」中提及此事，他表示，今天有很多網友翻出，陳柏惟之前受訪說爸爸開地下賭場，因為有別的判決書裡面有賭客叫「陳柏惟」，所以網友把那篇訪問做連結。

黃揚明說，「這部份我不知道是不是他本人，因為那只有賭客，賭客沒什麼刑責，那個案子移送的主要是賭場負責人」。對於肇逃一案，他強調，關鍵是從道德方面去講，既然陳柏惟已經坦承並認錯，「我覺得就OK了」，剩下細節的東西自己不會去深究，也不是重點了。

對於賭博一案，陳柏惟今受訪時表示，當時是跟朋友去打電動，裡面有很多娛樂性的機台，玩到一半警察臨檢，現場所有人都被帶走，最後發現沒有賭博事實，那個判決是不起訴書。