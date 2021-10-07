新北市一名飼主因一時疏忽，將飼養的法國鬥牛犬放入烘箱後就離去，導致犬隻熱衰竭死亡，飼主雖難掩失去愛犬悲痛，但仍因違反動保法過失傷害致動物死亡而遭罰1萬5000元罰鍰，另須參加3小時動物保護講習，新北市動保處提醒飼主使用烘箱務必隨時注意毛寶貝狀況，避免憾事發生。

動保處表示，日前接獲民眾陳情，有飼主在社群媒體自述照護犬隻時，不慎致死，動保處人員會同警察前往飼主家中查處，飼主表示，幫家中飼養的2隻法國鬥牛犬洗完澡後，便將狗狗放入烘箱烘乾，過一陣子回來時，就發現其中1隻已倒在烘箱內無呼吸，雖然隨即帶其趕往動物醫院，但仍回天乏術。

動保處提醒，一般而言，犬隻體溫普遍為攝氏38度左右，當犬隻體溫高於攝氏39.5度，就可能產生熱衰竭症狀；若情況嚴重，則可能造成犬隻急促喘氣甚至昏迷死亡。因為犬隻的皮膚沒有汗腺，無法用流汗來排除體內多餘的熱氣，只能依靠舌頭及腳掌來散熱，所以耐熱程度遠遠不及人類，更遑論長時間身處在高溫下曝曬。

而熱衰竭症狀好發於短鼻犬上，比如鬥牛犬，因其天生臉比較扁，造成鼻腔與上呼吸道之間的空間，較一般的犬隻來得狹窄，除了會讓散熱功能較差之外，也更容易喘不過氣。因此飼主在使用寵物熱烘乾機時，一定要隨時注意犬隻狀況及調降烘箱溫度，並縮短犬隻使用時間。