即將面臨罷免投票的立委陳柏惟遭控10年前曾肇事逃逸，對此陳坦言確有其事，表示自己當時還不成熟，對此，資深媒體人趙少康痛批，看到陳柏惟獲得民進黨全面動員力挺，這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。

趙少康今（7日）在臉書發文表示，陳柏惟屋漏偏逢連夜雨，正為被罷免焦頭爛額之際，又被翻出以前駕車肇事逃逸的起訴書及判決書，以一名駕駛人而言，他的行為實在很惡劣，撞了人不下車、不關心被撞者的傷勢、不叫救護車、不留電話、不報警等作為，集所有惡行之大成，使得被撞人至今還深受遺害之苦，被法院判刑九月，只是法官心存憐憫輕判而已，至於陳到底有沒有酒駕，由於抓到陳時已經過了一天，也無從查證了。

針對陳柏惟說當時自己兼了兩個工作，趙少康直言，他要請陳說明到底是什麼樣的工作要這樣夜以繼日的做？這兩個工作的地點及作習時間是什麼？而且不論是什麼工作，也不能撞了人就跑啊！

看到民進黨眾多立委、議員居然在第一時間就讚美陳坦承錯誤很有勇氣，趙少康批評，這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。陳柏惟的起訴書、判決書對其惡行記載得清清楚楚，陳要如何狡賴？當然只有坦白承認，這根本就是損害控制，哪裡是什麼勇氣？

趙少康轟，真正的勇氣是開車小心不撞人，萬一不小心撞人立刻下車查看關心、立刻報警、立刻叫救護車送醫院、立刻通知被撞者家人，還要一起陪著去醫院，哪有一走了之逃之夭夭的？而且不是主動投案，是被警方循監視器影像抓到的，這種種的惡劣行徑，民進黨不但不加以譴責，竟然還大加讚賞，民進黨這種護短的厚臉皮功夫，簡直跟犀牛皮一樣飛彈都打不穿，民進黨是要跟陳柏惟一樣被民意淹沒、一起陪葬嗎？