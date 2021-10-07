台灣司法訴訟中，終審法院最讓人詬病之處，是各庭裁判見解不一，民眾的官司只能「看運氣」，政府為提升司法公信力推動司法改革，打造大法庭制度，只各庭有不同見解，需提案大法庭，統一見解後再做個案裁判，但太陽花學運魏揚案件中，卻出現未將大法庭裁定，法官自創法條後逕自判決的離譜笑話。

太陽花攻占政院案，承審最高法院刑一庭不理會檢方訴求，把被告魏揚等人辯詞照單全收，創造公民不服從的抵抗權，撤銷有罪判決發回更審，雖因此贏得綠營人士掌聲，但該判決非經「大法庭」裁定， 對下級審沒拘束力，成為司法改革笑話。

法官須依法審判，不可自己創造法律沒有的規定，否則就是枉法裁 判。如果承審案件對適用法條有違憲疑慮，就應裁定停止審理，讓解釋憲法的大法官們，宣告法條違憲，或補充法令規範不足之處。

高院曾表示，公民不服從是一種公民抗爭型態，在台灣只是學理上的 討論，且定義不一，要件分歧，並非成熟的法律概念，法界有所爭議。如果在有爭議的情形下援用，將削弱刑法預防犯罪的效果，有害刑事司法制度。

先前通姦除罪化爭議，立院遲未能決定修法或廢止刑法相關規定， 承審通姦罪案的法官們，縱然覺得婚外情被告「情可憫恕」，也不能 創造超越法規見解，讓被告免除刑責，只能交大法官「憲法裁判」。

同樣道理，如果顏色鮮明的法官們，認為把魏揚等人判決有罪定讞 、判不下去，且對法律條文有違憲疑慮，就該選擇釋憲，站在憲法法庭辯個清楚。但這些法官卻把自己當大法官，創造抵抗權，侵犯大法官的釋憲權。

太陽花魏揚案，最高法法院刑一庭未提案大法庭，也不理會其他8個庭40多位 法官的見解，憑空想像後創造「超法規」的抵抗權，認為主張公民不 服從攻占政院可獲判無罪，這樣的見解非但未經大法庭裁定，沒有統 一見解效果，也讓司改成為笑話。

更令人質疑的是，終審法院認為撤銷有罪判決、發回更審，只能要求調查並釐清犯罪事實，但當時刑一庭卻逾越分際亂下指導棋，要求高院更審檢視魏揚等人有無抵抗權適用，可減免罪刑，嚴重侵害司法獨立 。

當時刑一庭作出備受爭議的裁判結果，但這樣的法律見解只是個案裁判，且未經大法庭統一見解，不只對最高法院其他庭無任何影響力，下級審法院更可不理會，回歸憲法賦予的獨立審判權，不需受失控的終審法官見解拘束。