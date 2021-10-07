交通安全月開跑，大溪警上街宣導交通安全觀念。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

交通部將10月列為交通安全月，為了讓更多民眾瞭解交通安全月警方的取締重點項目及行經路口要慢看停的重要性，桃園市大溪警分局走上街頭辦理交通全宣導活動，除了舉牌提醒民眾各項交通安全的重要性並進入人潮擁擠的大溪市場，沿途宣講此次交通安全月重點。

警方強化宣導用路人遵守「路權」，並推動「路口慢看停」、「高齡者交通安全」與「防禦駕駛」等觀念，勸導不適任駕駛者繳回駕照，鼓勵善用大眾公共運輸工具或當地之敬老專車代步，以強化車輛、行人及高齡者守法觀念，減少使用道路之風險，並增進民眾交通安全觀念，營造更安全的用路環境。

大溪警分局表示，根據統計，交通事故發生地點計有近6成發生於路口，且近年路口死傷仍居高不下，為降低路口事故，首重車輛行經路口速度減慢，並推動停讓文化，包括車與車間之停讓、車與人間之停讓。因此本年活動主軸仍聚焦在路口，以「路口安全」為主題，並呼籲駕駛人及行人「路口慢看停 行人停看聽」。