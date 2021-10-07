南韓36歲女星李多熙（이다희）擁有亮麗外表與出眾的氣質，加上176公分高䠷身材，使她自模特兒轉戰戲劇圈後大受歡迎，還被粉絲們封為「長腿姊姊」。近期她除了接下新戲《Island》外也接下不少代言，昨（6）日在網路上公開一系列工作結束的側拍照，意外秀出火辣身材。

李多熙近期接下運動服飾品牌的代言，並為其拍攝一系列形象照及廣告，工作結束後她也不忘在個人IG上曬出品牌為她準備的氣球開心合照，向品牌及當天一同工作的工作人員們表達謝意。而照片中，只見她穿著粉色的運動內衣，搭配同色系休閒長褲，拿著氣球對著鏡子自拍，而鏡中的她也意外反射出凹凸有致的身材曲線，以及結實的馬甲線，令網友看了忍不住大讚「姊姊實在太美了」、「姊姊身材真好」、「連穿運動服都好美」、「這笑容跟身材真是迷死人」、「喜歡看姊姊燦爛的笑容」，PO文短短一天就吸引超過11萬人按讚。

不久前，李多熙也曾受到國際精品「FENDI」邀請，在IG上曬出一夕列火辣的穿搭照，當時的她穿著超短版V領毛衣與長裙，大方秀出性感深溝與驚人的馬甲線，同樣電得粉絲直呼「太美了」、「品牌真是找對了人了」。

李多熙過去曾是名專業的模特兒，以甜美臉蛋與176cm的衣架子身材在模特兒大賽中受到關注，2013年演出電視劇《千年之愛》後便轉戰戲劇圈發展，陸續於《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》、《請輸入檢索詞WWW》、《L.U.C.A.:The Beginning》等戲劇中演出，演技備受肯定。