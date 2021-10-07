自古以來，人類對於神秘的太空感到十分好奇，而距離地球最近的月球便成為首要「研究對象」，經過長時間的努力，科學家們已經能夠掌握月球的地形和樣貌。近日有一名日本網友分享了一張「月球地形圖」，上面有許多地球上看不到的地形，美麗壯觀的圖表讓眾人都驚嘆不已。

根據《神戶新聞NEXT》報導，日本網友「@Nishinotomo_map」非常熱愛研究地形圖，今年中秋節前夕，他為了響應節日氣氛，特地到日本「國土地理院」尋找月球地形圖，並截圖分享到推特上，從照片中可以看到，原本以為全是坑洞的月球表面，其實也存在著許多地形，再加上顏色繪製，讓整張地形圖變得更加美麗壯觀。

推主透露，當看見月球表面上有許多地球難以見到的地形時，瞬間起了雞皮疙瘩，並且感到非常神奇震驚，尤其是隕石坑的等高線繪製，最讓他印象深刻。推主也介紹，大部分不可思議的地形，都會被命名為「OO之海（OOの海）」，像是「豐富海（豊かの海）」、「雲海（雲の海）」等，充滿一股浪漫、有品味的氛圍。

這則推文發布之後很快就引起廣大迴響，不少網友對於這張「月球地形圖」都驚嘆不已，「天啊！看起來就像是小說裡的幻想世界」、「海的名字也太美了…」、「這個命名方式有一點三島由紀夫（日本文學大師）的感覺」、「感受到宇宙的奧秘！」、「『靜海』就是人類第一次登陸月球，阿波羅11號降落的地方」。