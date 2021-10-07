五倍券上路在即，民眾不用自掏腰包、也能為弱勢者盡一份力，目前正在籌建全台首座身障就業園區的瑪喜樂基金會發出號召令，盼民眾以五倍券進行公益捐，讓愛心永留存。

為照顧小兒麻痺病童，美國籍瑪喜樂女士1965年在彰化二林創設喜樂保育院， 1991年轉型照護智能障礙及多重障礙者。為傳承瑪喜樂女士的愛，後人在2011年10月成立瑪喜樂社會福利基金會，投入身障者就業、中輟青少年服務及生活照顧等服務。

瑪喜樂基金會方舟園區預定地。(戴志揚翻攝)

現任瑪喜樂基金會執行長林玉嫦，也是曾被瑪喜樂女士照顧的院童。林玉嫦3歲罹患小兒麻痺，在母親過世，家境貧困的情況下，6歲時被送到喜樂保育院，在瑪喜樂阿嬤的愛心薰陶下，林玉嫦成年後也投入社福工作。

林玉嫦說，為了讓身障者有完整的職涯規劃，基金會2018年開始籌建「瑪喜樂方舟園區」，並規劃興建庇護工場、職業訓練、烘焙坊、餐飲服務、小型作業所生命教育觀光工場等，未來完工後可望成為全台首座身障就業園區。

方舟園區上月29日動土，如募款順利，可在17個月後完工。林玉嫦說，雖然方舟園區已獲吳尊賢文教基金會、頂新和德文教基金會創辦人魏應充及不少中小企業長期熱心協助，興建經費仍有6成缺口，盼社會大眾能讓五倍券成為園區的愛心基石，歡迎民眾親臨喜樂保育院捐贈、郵寄專送或綁定信用卡填入捐贈碼7699(喜樂久久)。