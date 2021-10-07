浮圳路拓寬工程另闢道路，並將浮圳置中，保留日據時代建造的水圳及護坡等地景。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中市府2014年將神岡「浮圳」列為暫定古蹟，後來公告登錄為文化景觀，造成浮圳路拓寬工程停擺7年多，近億元預算也被收回繳庫。立委楊瓊瓔在擔任副市長時協調相關單位規劃解套方案，建設局7日舉辦工程說明會，並說明新闢道路案，多位里長及里民期盼加快復工。

楊瓊瓔表示，神岡一期豐洲工業區廠商已進駐飽和，目前二期用地也在開發中，就業人口大量增加，汽機車等交通流量大增。浮圳路現有路寬僅6米，因是豐洲工業區來往國道4號要道，經常發生壅塞及交通事故。

立委楊瓊瓔爭取神岡區浮圳路拓寬工程復工。（王文吉攝）

台中市新工處主任祕書黃一峰簡報說明浮圳路拓寬工程案。（王文吉攝）

羅永珍說，許多豐洲工業園區上班族利用厚生路轉往浮圳路接至國4神岡交流道，除通勤汽機車，還有工廠大卡車、混凝土車等進進出出，危及附近居民出入的安全。圳前里里長陳木生也指出，浮圳路大車眾多，雙向各一單線道，嚴重壓縮機車族行車空間。

浮圳路拓寬工程另闢道路，並將浮圳置中，保留日據時代建造的水圳及護坡等地景。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

地方爭取浮圳路拓寬工程，並於2014年4月動工，後因浮圳「暫定古蹟」而停工，並在林佳龍任內，登錄文化景觀。為兼顧地方發展及保存文化景觀，楊瓊瓔擔任副市長時，協調建設局及文資處提出新闢道路方案，將浮圳置中，保留日據時代建造的水圳及護坡等地景。

台中市建設局舉辦浮圳路拓寬工程進度說明會，多位里長及里民期盼加快復工腳步。（王文吉攝）

台中市新工處主任祕書黃一峰簡報說明浮圳路拓寬工程案，全長約1.63公里，從國道4號前路口至厚生路，路寬拓寬為15米；國道4號路口採跨橋方式，保留浮圳護坡景觀，目前正進行細部設計審查，下月將進場進行植栽景觀工程，明年上半年開工，預計2023年底完工。

楊瓊瓔感謝這12年來歷屆縣市長及一起推動的地方民代，浮圳路拓寬工程終於成功達陣，總經費近4億元，包括近2億元的土地徵收費用及1.9億元工程費。施工期間維持交通通行及水利不斷水，不影響周邊農林作物灌溉用水。

羅永珍提到，2009年她擔任神岡鄉長，偕同楊瓊瓔向台中縣長黃仲生爭取浮圳路拓寬，曾編列8000萬元工程經費，後因縣市合併，再向市長胡志強爭取2.7億元。市府在2014年辦理拓寬工程，因文資團體爭取保留「浮圳」，並於2016年公告為文化景觀，拓寬工程延宕至今。