行政院長蘇貞昌去年7月全台國中小教室班班有冷氣吹政策，目標2年內完成計畫。教育部今於行政院會報告進度，說明全國已完成安裝6萬6269台冷氣，達整體計畫的三分之一，各項工作將如期完成。蘇貞昌表示，在明年2月底前，冷氣裝設工作應該會全部完成，其餘電力改善等工作請相關部會仔細掌握，務必要在明年夏天，讓全國孩子上課都能有冷氣吹。

教育部指出，班班有冷氣政策共補助3398校辦理冷氣裝設，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統(EMS)及太陽光電標租都已全數決標，全國已完成安裝6萬6269台冷氣，已有1030校完成裝設。

配合班班有冷氣政策，跨部會合作從電力系統改善工程、冷氣裝設、能源管理系統建置籍太陽光電裝設等4大工作項目，全國學校同步展開、分群採購。其中電力系統改善，已全數開工；冷氣部分，已完成超過三分之一校裝設；太陽光電部分，本月開始進場施工，預計明年2月底前，冷氣裝設工作應該就會全部完成。

教室冷氣裝設完成後，每年預估電費需要8億3600萬元；維護費用每年可能超過5000萬元。蘇貞昌說，明年起，國中小的冷氣費及維護費，行政院將納入一般性補助款，學校及地方政府不用擔心。

蘇貞昌說，除班班有冷氣外，這次透過全國校園增設太陽光電設施，預估每年創造的發電量3.7億度，是新設冷氣耗能2.6億度的1.45倍，讓學校發電可以自給自足，多出1億度的發電，已協調縣市政府將「售電回饋金」回饋給學校，專款專用，用於學校水電費、燈光照明、財產修繕等多元用途上，等於學校可以自創穩定收入。

此外，政府近年來推動校舍耐震補強，整建老舊廁所、操場、視聽教室、午餐廚房和遊戲場，也提高學校午餐食材費補助，就是希望孩子能在安全、舒適的環境快樂學習，壯大國家競爭力。