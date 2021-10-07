中央氣象局為提升「數值天氣預報」預報準確度，規畫自2024年起10年投入50億元，提升高速運算電腦計算容量。行政院長蘇貞昌對此請氣象局持續規畫研提計畫、加強國際合作，並強化與各部會連結、主動提供相關資訊，使民生與防災應用發揮最大綜效。

蘇貞昌今（7）日在行政院會表示，近年來全球遭受極端氣候帶來的威脅更頻繁，為降低氣候變遷的衝擊跟影響，世界先進國家均已積極投入資源發展「數值天氣預報」，利用高速運算技術求得的數值解，預知大氣由初始狀態的可能後續變化，用以提升氣象預報效能。

蘇貞昌指出，氣象預測不只攸關國民生計問題，更關乎國人生命財產安全，精準預測非常重要，要做到精準就要仰賴電腦的運算能力。行政院2019年8月核定4年29億元「氣象資訊智慧應用計畫」，加強推動氣象資訊與政府防災、救災、產業加值與民眾生活的連結。

而行政院去年9月再核定3年15億元的「強化氣象資訊基礎建設計畫」，希望藉由建置新一代高速運算電腦，讓未來天氣預報可做到「定時、定點、定量」，甚至朝更長預報時效目標邁進，讓政府及民眾都能獲得即時又精確的氣象資訊，進而達到防災、減災效果。

蘇貞昌表示，氣象局正致力強化「數值天氣預報」效能，為未來提升天氣、氣候預報、氣象服務技術的重要關鍵，請氣象局持續規畫研提長期、穩定及具競爭力的高速運算電腦計畫，並請科技部、國發會及主計總處優予協助。

同時，蘇貞昌請氣象局除了提升相關預報技術外，亦要加強國際合作，並強化與各部會的連結，主動提供相關資訊，使氣象資訊在民生與防災應用上都能發揮最大綜效。

氣象局表示，1983年起施行「氣象業務全面電腦化計畫」、購置首部高速運算電腦，並藉此發展數值天氣預報系統，為持續提升氣象服務品質，相關硬體設備必須不斷更新，以維持氣象科技不間斷研發與運作，滿足數值新一代高解析度天氣預報系統計算需求。

對此，氣象局高速運算電腦計算容量預計於2021～2023年完成建置10PFlops，自2024年起10年投入50億元經費，將容量進一步提升至150PFlops，以強化全球、區域、氣候及海象等「數值天氣預報」作業的時、空解析度，提高預報準確度。