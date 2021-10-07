國慶3天連續假期即將到來，交通部高速公路局預估會有一波出遊車潮，各國道服務區推出五倍券優惠迎接駕駛前往休憩，有服務區推出超商消費直接加碼20％，泰安、石碇、蘇澳、新營服務區則有消費滿額抽iPhone13活動，路過各服務區花起來。

高公局表示，振興五倍券在10月8日開始使用，國道各服務區也鼓勵用路人持五倍券消費，推出超值加碼優惠方案，例如關西、西湖、清水、南投服務區持實體五倍券至超商消費，直接加碼20％。

中壢、湖口、西螺、古坑、東山、關廟服務區持五倍券單筆消費滿500元贈限定款國道乖乖2包，仁德服務區消費滿500元贈送OPEN限量福袋，泰安服務區單筆消費滿200元兌換摸彩券（雙周抽小米手環、大獎抽iPhone13），石碇、蘇澳、新營服務區持券消費滿500可參加抽獎、滿888元可參加周周抽iPhone13。

高公局指出，今年雙十國慶有3天連假，預估將有大量返鄉出遊或觀看國慶煙火旅客至服務區休憩或消費，依照指揮中心10月5日起鬆綁餐飲內用限制，各服務區原來因梅花座安排及餐桌間距限制而減少的座位數將適當增加，以減少用路人在用餐尖峰時間的等待。

另考量服務區用路人來自各地，為確保公共場站防疫安全，各服務區座席餐桌仍維持使用隔板，避免在取下口罩用餐時與陌生人接觸。