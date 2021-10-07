都韓勢視訊簽售會福利。（RICHINING提供）

出道5年，韓國男團「VICTON」成員都韓勢首次單飛推出個人首張專輯《BLAZE》，是繼隊長韓勝宇後，隊內第2位SOLO的成員，在專輯中融入自己喜歡的Pop punk曲風，他表示從2月開始籌備，原本希望能在夏天發行，卻因製作而延遲，發行日意外的改到24日生日當天，笑說成為自己「最棒的生日禮物」，也希望粉絲們能喜歡，主打歌〈TAKE OVER〉中的金色長髮造型也引起粉絲熱烈討論。

習慣團體活動的他，透露個人活動最大的不同就是「空虛」，因為以前可以一起練舞、錄音、拍MV等等，這次什麼都要獨自一人，加上又是第一次單獨發片，所幸其他成員聽到專輯後都稱讚很棒，也叫他不要想太多，跟平常一樣就好，給了自己很大的力量。問到與其他人的相處，都韓勢表示最依賴的就是勝宇、昇植2位大哥，因為自己沒有哥哥或弟弟，除感謝對自己的照顧與理解，坦承也很依賴他們；至於最擔心哪位成員，都韓勢爆料「忙內」秀彬最近都把泡麵當正餐，擔心他身體健康之外，也希望他能戒掉這個壞習慣。

最近行程爆滿的他，笑說比起玩更喜歡工作，但如果放假的話就想要待在家，強調「因為出門太麻煩了」，同時也對台灣的ALICE（官方粉絲名）喊話，「在我們能去找你們之前，要健健康康的」，當然也要支持《BLAZE》這張專輯。【DO HAN SE 1st Digital Album [BLAZE]視訊通話簽售會】，預售將於8日晚間11點59分（台灣時間）截止，期間內購買RICHINING販售的專輯，即可參與視訊通話簽售會的抽獎，購買一張專輯將獲得一次抽獎機會，除了可參加30名「線上簽名會資格」，還有「親筆簽名專輯」、「獨家拍立得」，此外購買者都可獲得「『台灣限定』手繪明信片」、「『台灣限定』小卡」、「『台灣限定』口罩」1份。