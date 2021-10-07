北市議會財建委員會7日發現，市府在振興方案還沒通過前，就突然在9月1日起大肆託播媒體宣傳，前後都沒積極跟議會報備或溝通，更讓外界以為是議會在擋預算，嚴厲譴責市府，要求道歉。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲為振興疫情，力推「台北熊好券」，但財建委員會7日發現，市府在振興方案還沒通過前，就突然在9月1日起大肆託播媒體宣傳，前後都沒積極跟議會報備或溝通，更讓外界以為是議會在擋預算，甚至請來的桌球國手林昀儒、鄭怡靜，連車馬費都不給，嚴厲譴責市府，要求道歉。北市府回應，尊重議會、會虛心檢討。

議員李慶元痛批，市府要宣傳台北熊好券，8月就拍板，9月1日便開始宣傳，之前雖是議會休會，但這麼有迫切性的案子，應提早通知議會開臨時會，現在才談根本沒意義。

「市府要跟議會道歉！」議員林亮君直言，市府非常荒謬，既然市府9月就決定10月8日（後延至15日）要抽熊好券，那9月15日開議後，期間歷經了多少次大會，都不見任何局處有積極來跟議會溝通排審，怎料市府卻在新聞上講得好像是議會預算不給過，導致商家都來抱怨是議員在擋，已破壞府會關係。

議員潘懷宗指出，副市長黃珊珊6日來政黨協商，希望議會逕付二讀，但議長陳錦祥說不同意，因已付委員會，若想要逕付二讀，因在大會提案前就提出，現在搞得像委員會故意不通過。

議員苗博雅說，議會都還沒通過墊付案審查，市府就將熊好券的300元廣告費託播出去，市府雖說林昀儒、鄭怡靜來拍廣告是公益，沒酬勞，但也顯得市府太「摳門」。

觀傳局回應，只有花300萬元拍1支廣告在9月26日至10月6日託播媒體出去，沒額外發別的錢，國手是請體育局找來免費幫忙。

財委會第一召集人楊靜宇決議，北市府不符預算程序，且也未積極與議會溝通，導致社會大眾誤以為熊好券延後的責任在議會，議會給予嚴厲譴責，要求市府11日前向市民、議會公開道歉。

北市府發言人陳智菡回應，尊重議會決議，對於局處沒跟議會完善解說，市府會改進、虛心檢討，對於要以什麼方式及時間點道歉，要經府內討論後再對市民說明。北市府祕書長陳志銘則說，會先邀集局處釐清後再說明。