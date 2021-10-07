中醫師張煒東表示，前者其實只要多活動補充睡眠就能改善，後者吃些補心肺氣血的中藥後，也能得到改善，建議民眾不用過度擔心。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

時序已經進入秋天，近來不少民眾因身體過度疲勞到醫院求診，中醫師張煒東表示，一類是因「秋乏」產生嚴重疲倦感，另一類就是因打完新冠肺炎疫苗後所產生的疲累感，前者其實只要多活動補充睡眠就能改善，後者吃些補心肺氣血的中藥後，也能得到改善，建議民眾不用過度擔心。

俗話說「春困秋乏」，指的是春秋二季，進入秋季以後早晚天氣轉涼，日照時間逐漸縮短，出汗機會減少身體機能進入修整階段，導致清晨醒來後仍會覺得疲倦，怎麼睡都睡不飽的感覺，因此產生「秋乏」之語，特別是體質相對虛弱或敏感的人，會特別感受到明顯變化。

彰化醫院中醫師張煒東說，這時期容易出現輕微感冒，或鼻過敏發作，睡覺時容易覺得冷導致睡不好，尤其是在冷氣房文書工作的人，長期坐著，活動量少，身體循環比夏天來的稍差，因此白天的疲倦感比常人更明顯，建議可以多曬太陽、運動，來得到改善。

張煒東表示，千萬不可像夏天一樣大口吃冰喝冷飲，要注意腸胃系統的保養，多補充滋潤的食物，另外施打疫苗者，在打完以後也會覺得疲累，但這跟「秋乏」不同，施打疫苗像是身體打一場戰爭，有些人恢復得慢，就容易覺得累，建議滋補心肺氣血，讓身體快速恢復良好狀態。

張煒東強調，不管是「秋乏」或施打疫苗的疲累，最重要的都是要有充足睡眠，多休息千萬不可熬夜，午夜11點到1點膽經運行，這時最好能熟睡，讓肝膽充分休息，若時間允許也能是當午休，睡眠不好的人也可嘗試中藥茶飲，來進行體質改善。