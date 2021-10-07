本週五(10/8)凌晨02:30即將上演歐洲籃球聯賽(EuroLeague)巴塞隆納(Regal FC Barcelona)大戰拜仁慕尼黑(FC Bayern Munich)的精彩賽事，來自西班牙的強權巴塞隆納拿到過16次西班牙甲級聯賽(Liga ACB)的冠軍以及2次歐籃聯冠軍，拜仁在德國甲級聯賽(BBL)贏過5次冠軍實力也不容小覷，可惜的是目前還沒有在歐籃聯拿過冠軍。兩支隊伍本季首次交鋒會擦出甚麼樣的火花呢？

巴塞隆納上一季(2020-21球季)表現出色，在西甲擊敗宿敵皇家馬德里(Real Madrid)獲得冠軍、在歐籃聯例行賽戰績最佳，季後賽一路殺入總冠軍賽，碰上土耳其的艾菲斯伊斯坦堡，最終以5分之差與冠軍失之交臂。巴薩後場主力由傳球出色的卡拉塞斯(Nick Calathes)和得分手段多元的希金斯(Cory Higgins)擔綱，兩人各司其職默契十足，陣中王牌是前NBA球星米羅蒂奇(Nikola Mirotic)，出眾的身材以及球技讓他在歐籃聯簡直是予取予求，絕對是對手嚴加看管的頭號人物，如果巴薩禁區有可以分擔米羅蒂奇壓力的出色中鋒，那巴塞隆納的奪冠之路想必會更加順遂。

拜仁慕尼黑上屆在歐聯打入八強是所有德國球隊歷史上在歐籃聯的最佳表現，不妙的是他們許多上賽季的重要功臣都沒能留住，像是得分主力鮑德溫 (Wade Baldwin IV)投靠勞動者銀行(Saski Baskonia)和籃板好手雷諾茲(Jalen Reynolds)轉隊馬卡比特拉維夫(Maccabi Electra)均使球迷們十分心碎，上屆入選歐籃聯第一隊的小前鋒盧西奇(Vladimir Lucic)新球季將擔起得分重擔，他與新同學沃爾登(Corey Walden)能否聯手帶領拜仁續闖季後賽呢？

巴薩與拜仁週五是本季第一次碰頭，在戰力上巴薩維持之前爭冠主要陣容，本季目前無論是在西甲還是歐籃聯，場場都是以大比分獲勝且尚未嚐到敗果，相對之下拜仁實力今非昔比，主力重組默契還有待磨合，因此建議喜歡運彩的朋友們可以參考巴塞隆納(-6.5)讓分過盤的選項。