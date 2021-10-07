立法院今審查「全國性公民投票不在籍投票法草案」，遭質疑設限企圖阻擋台商參與。對此，立法院法制局提出評估報告指出，通訊投票確實有違秘密投票原則，且特別投票所投票，在國內或國外都難以避免選務機關操縱投票質疑；若要事先投票需投入相當高的行政資源。因此報告指出，舉行全國性公投不在籍投票，若以境內移轉投票方式，也就是「僅投票地不同」，確實是可行的方向。

政院通過《全國性公民投票不在籍投票法草案》，將採「移轉投票」模式，但遭質疑設限企圖阻擋台商參與。對此，行政院長蘇貞昌日前表示，「你相信在大陸，他會讓台灣人在那裏自由行使民主的權利投票嗎？對於投票的結果你能相信嗎？」。

對於全國性公投是否僅限於境內移轉投票，而排除境外，立法院法制局最新研究評估報告指出，依內政部於107日召開的「研議全面實施不在籍投票可行性公聽會」，有專家學者提到，目前實施不在籍的方式，各界比較有共識的是移轉投票，也就是選民事先申請，將選票由戶籍地移轉到現在的居住地，由選民本人、親自、於投票日當天、去投票所投票。

報告指出，當時有學者專家指出，在這種制度之下，不在籍投票當然就僅限臺、澎、金、馬或是中華民國自由地區，不會適用在中國大陸或在海外的臺商跟本國民眾。所以境內的移轉投票，確實是目前比較有共識，也比較可行的方式。尤其兩岸特殊狀態，確實可能有外力干擾民眾投票意向的疑慮，因此把不在籍投票規劃限縮在臺、澎、金、馬地區，確實有其必要。

報告指出，不在籍投票歷經多年討論，對於制度內涵及實施方式各方意見不一，考量公民投票結果是人民意志之展現，不在籍投票則為積極保障人民投票權的作為，在確保公民投票結果「不受外力干預」及能受到國人信賴的前提下，以循序漸進方式逐步推動，社會各界已具有共識。

報告強調，基於移轉投票已有現行投開票所工作人員於工作地投票實施經驗，此機制是由投票權人本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票，可有效維護投票秘密及投票結果公平性，因此可採行移轉投票的方式，來實施不在籍投票。

報告進一步指出，由於不在籍投票中的通訊投票，有違反秘密投票原則；而若要設立特別投票所，不論在國內或國外，都難以避免選務機關操縱投票的質疑；若事先投票，需要投入的行政資源較現行單一投票日的成本高出許多，且與現行投票日當天投票的習慣不同，較不易為選民接受。

因此，立法院法制局明確建議，目前政院提出的修正草案對於全國性公投不在籍投票，是採取較有共識的「境內移轉投票」方式，與現行投票方式一致，僅投票地不同，確實是可行的方向。