轉帳是民眾最常使用的金融服務，台北富邦銀行日前進行內部調研發現，許多客戶在轉帳時最常遇到的痛點就是銀行帳號太難記，擔心不小心輸入錯誤把錢轉到他人帳戶。為了提升數位金融服務品質，北富銀與財金公司合作，自即日起推出「手機門號轉帳收款服務」，只要先把手機門號和北富銀帳號完成綁定，日後輸入手機門號即可完成轉帳，方便又安全！此外，為進一步優化使用體驗，北富銀率先支持以單一門號綁定多個金融機構帳戶，民眾再也不必「選擇困難」，讓轉帳收款更加輕鬆簡單!

北富銀表示，隨著疫情帶動零接觸支付，民眾利用轉帳代替現金交付越來越普遍。目前銀行帳號約在10碼到16碼左右，相較於手機門號，銀行帳號不僅冗長且使用率低，不容易記憶，實務上也不時有民眾因給錯帳號或輸入錯誤導致轉錯帳，若誤收款項人不願配合還款，民眾甚至需要採取法律途徑，相當耗時費力；此外，對帳時通常只會提供帳號尾數後幾碼進行核對，如果是人數眾多的團購或社區住戶間分攤費用，也容易因尾數相同導致對帳糾紛或產生個資疑慮。

為解決轉帳時常見痛點，北富銀攜手財金公司推出「手機門號轉帳收款服務」，客戶可以透過北富銀的行動銀行，完成手機門號與北富銀帳號綁定，日後「門號即帳號」，可取代銀行帳號輕鬆完成轉帳收款。目前財金公司提供的「手機門號轉帳收款服務」平台已支持多家金融機構帳號綁定，北富銀率先支持「一對多」服務，單一門號可以綁定多家金融機構帳號，無論是接收他人轉帳或轉帳給他人，對於擁有多個常用帳戶的民眾或店家來說，就算已經將手機號碼綁定其他同樣加入財金公司「一對多」服務之金融機構，仍可綁定北富銀帳號，只要完成綁定就可輕鬆使用此手機門號轉帳收款服務，大幅提升收付款的便利性。

北富銀致力推動數位金融發展，除了本次新推出的「手機門號轉帳收款服務」外，今年也針對轉帳服務開發多項創新應用，例如非約定轉帳交易「一鍵調額」功能，透過手機即可輕鬆提高網行銀的轉帳限額；「一鍵複製帳號」功能，可確保提供轉帳帳號的正確性；「跨行轉帳留言」及「帳號遮蔽」功能，方便查對帳戶和提供轉帳證明，期待以用戶思維結合Fintech技術，為客戶創造更便利貼心的體驗，帶動數位金融服務向前精進。