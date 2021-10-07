振興五倍券即將正式啟用，許多民眾正精打細算準備好好「拚經濟」，台北富邦銀行不僅針對綁定信用卡用戶推出線上線下多元加碼活動，也積極與地方縣市攜手推動加碼措施，擴大振興效益。

臺中市政府（7）日舉辦第三屆「2021臺中購物節」記者會，公開超多驚喜回饋，只要在臺中市消費，就有機會抽中臺中市政府提供的千萬豪宅及百萬現金！同時，臺中市政府也宣布將與北富銀合作，於臺中購物節APP及官方網站中開設「富邦專區」，民眾在專區中的商家消費並登錄發票，金額將以5倍計算，快速累計抽獎券，直接把成為千萬豪宅、百萬現金得主的機會提高5倍！

北富銀表示，疫後拚復甦，從中央到各地縣市政府無不端出振興好菜，身為金融業領頭羊，北富銀也積極響應振興措施以活絡消費動能，不僅針對數位五倍券推出10萬名加碼名額，獲得卡友熱烈支持；更率先與地方縣市政府合作推出多元優惠，例如搭配臺北市政府「台北熊好券」推出5％刷卡優惠、與臺中市政府經濟發展局攜手合作臺中購物節消費金額FUN大5倍加碼抽獎機會等，以豐富回饋鼓勵民眾支持在地消費，共同為國內疫後經濟盡一份心力。

第三屆臺中購物節除了網羅在地店家提供豐富優惠，在地消費還有機會參加天天抽5千、週週抽10萬、月月抽百萬的現金抽獎活動，同時最終壓軸推出千萬好宅抽獎，獎項總額超過3億元。活動方式相當簡單，自10/10至12/9，民眾在臺中市內店家消費並下載「臺中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以3倍計算，如果到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額直接以5倍計算，大幅提高抽獎機會，讓北富銀助您聰明消費、財運翻倍！

同時，在整個臺中購物節活動期間，「富邦專區」歡迎在地店家隨時加入振興行列，搭配目前北富銀提供中小型店家申辦LINE Pay行動支付、網路開店等優惠方案，能讓店家以更低成本達到提高曝光、創造營收的目標。此外，北富銀也會偕同臺中市政府，協助各大公有市場及夜市申請經濟部提供之攤舖商行動支付補助金1800元。