莫德納明天要來了！ 陳時中：會盡快安排盼10/22開打

中央流行疫情指揮中心表示，民間機構共同捐贈的第六批BNT已於今上午順利抵台，共88.92萬劑，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮官陳時中說，莫德納預計明天會來，最快預計可在10月22日開打。數量的部分預估有百萬劑。

指揮中心說明，由台積電、永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨420.92萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑，以及本批88.92萬劑。本批疫苗效期至2022年2月20日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

陳時中補充說，民間購買的BNT疫苗將陸續到貨，但不會有所謂的疫苗過量的問題，畢竟打完第一劑之後，接下來也要安排接種第二劑了。

另根據指揮中心統計，我國尚有210萬名莫德納孤兒打不到第二劑疫苗，而今天上午行政院透露我國疫苗到貨量將突破2300萬劑，是否意味著明天將到貨的莫德納疫苗應接近百萬劑？對此，陳時中保守地說，數量應該接近百萬劑，但確切數字還是要已入庫數量為準。

陳時中也透露，下波莫德納抵台後，將會優先讓7月16日前打過第一劑的70歲以下民眾接種，目前估算符合資格的對象約有130萬人，等待疫苗入庫後，力拚10天內完成封緘，盡快開放讓民眾接種第二劑，最快預計在10月22日開打。

此外，仍有許多打不到第二劑莫德納的族群呼籲政府盡速開放混打BNT，但陳時中今天表示，開放混打的時間搞不好比第二劑莫德納到貨來的慢，建議大家還是等待莫德納疫苗。

隨著世界各國的疫苗覆蓋率逐步提升，美國已宣示鼓勵民間進行快篩，盼能強化境內疫情監測，陳時中也說，我國也積極鼓勵快篩政策，面向包含企業快篩、擴大店鋪販售快篩試劑、要求特定機構進行週期性快篩，盼能透過快篩補強PCR檢驗的不足，持續跟上世界的防疫腳步。