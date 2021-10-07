台積電日前被美國要求提供機敏資料，國民黨立委鄭麗文今在立院司法法制委員會質詢，台灣的護國神山很重要，一直有大陸、美國、韓國的競爭對手要來挖人、偷機密資料，現在法務部釋出訊息要從《國家安全法》著手，原規劃科以個人刑事責任，有沒有可能加入企業法人的刑事責任？法務部次長蔡碧仲說，願意考量企業法人的刑事責任。

為保護高科技產業的「護國神山群」，立法院有國安相關修法草案待審查。對於護國神山的重要商業機密，鄭麗文指出，重大的機密外流操作，背後都可能有大的公司組織，若沒有把背後的企業組織揪出來，只抓個人沒有用。

此外，鄭麗文也質詢司法院秘書長林輝煌，有關《營業秘密法》的刑事案件，考量專業性及審理速度，是否一、二審都能移到智慧財產及商業法院審理？對此，林輝煌表示，若立院做這樣的決定，「我們願意接受。」

林輝煌說，目前營業秘密法民事部分，一、二審都是智財法院審，刑事部分一審是普通法院，二審才會到智財法院，如果立院決定一、二審的刑事案件，都要比照民事案件歸到專業的智財及商業法院，他們願意接受。

鄭麗文說，業界普遍反應，法院專業智財權這塊，和他們面對的專業有落差。林輝煌強調，目前在設置上，智財法院有智慧財產局的技術審查官協助，還會繼續精進。