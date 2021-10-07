大批綠營及親綠人士在陳柏惟臉書下留言聲援。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

基進黨立委陳柏惟遭媒體人踢爆2011年9月，曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑一事。陳6日承認「確有此事」，臉書貼文下隨即湧入綠營及親綠人士聲援。國民黨青年部前主任蕭敬嚴質疑，這些人對一個肇事逃逸者喊「加油」，難道希望他「加油門然後加速逃逸是不是？」這種聲援方式根本是變相在諷刺陳。

針對肇逃一事，陳柏惟表示，詳細狀況判決書寫得很清楚，此事自己在偵查庭時也坦然面對並尋求和解。陳自稱，當時兼差兩份工作忙到凌晨才回家，因疲勞駕駛導致事件發生；當初入黨與參選，都有和黨主席、同事報告，也沒有否認過，是對方希望不要公開。然陳的說法仍引發外界質疑。

蕭敬嚴6日在臉書發文指出，包括民進黨立委林楚茵、吳思瑤、賴品妤、立法院副院長蔡其昌、民進黨高雄市議員高閔琳、從時代力量退黨的議員黃捷與曾玟學，都在陳柏惟文章下留言「加油」，這點實在讓他匪夷所思，難道這些人是在諷刺陳當年肇事後，不是立刻報警並關心顱內出血的受害者，反而加油門然後加速逃逸嗎？

蕭敬嚴強調，雖然他不知為何「疲勞駕駛」會導致「肇事逃逸」，但看到一堆綠營及親綠人士對陳柏惟這樣一個肇事逃逸者喊「加油」，讓他不禁想對陳說：「柏惟，加油！希望你10/23卸下立委身份後，能繼續回饋社會！3Q！」